Cross Country Rallye

Rallye Dakar - Auto 6. Etappe: Sébastien Loeb verfährt sich und verliert Nasser Al-Attiyah aus den Augen

Sébastien Loeb muss auf alles in die Waagschale werfen, um Nasser Al-Attiyah Zeit abzunehmen. Doch der Elsässer verfährt sich in einer Schlucht und verliert 20 Minuten und damit nicht nur Zeit auf den Gesamtführenden, sondern auch seinen zweiten Platz in der Gesamtwertung. Der Katerer ist damit der große Sieger des Tages, obwohl er nur Zehnter wird. Orlando Terranova gewinnt die Wertungsprüfung.

00:08:19, vor einer Stunde