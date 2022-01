Ekström verwies seinen Markenkollegen, den französischen Dakar-Rekordgewinner Stephane Peterhansel, um 49 Sekunden auf Rang zwei. Der Spanier Carlos Sainz senior rundete als Vierter das herausragende Tagesergebnis für den deutschen Hersteller ab. Audi erprobt bei der Dakar ein nachhaltiges Konzept, setzt im RS Q e-tron auf einen Elektroantrieb in Kombination mit einem effizienten Energiewandler.

Mit den vorderen Rängen in der Gesamtwertung haben Ekström und Co. allerdings nichts mehr zu tun. An der Spitze liegt weiter der dreimalige Champion Nasser Al-Attiyah (Katar), jedoch büßte der Toyota-Pilot nach technischen Problemen und einem Reifenschaden weitere Zeit auf Verfolger Sebastien Loeb ein.

Al-Attiyahs Vorsprung auf Rallye-Rekordweltmeister Loeb (Frankreich/Bahrain Raid Xtreme) beträgt bei vier ausstehenden Etappen noch 37:58 Minuten.

Co-Pilot Timo Gottschalk (Berlin) verbesserte sich mit dem Polen Jakub Przygonski im Mini auf Gesamtrang vier.

(SID)

