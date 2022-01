Cross Country Rallye

Rallye Dakar, Motorrad 2. Etappe: Joan Barreda folgt den Spuren und siegt - Sunderland übernimmt Gesamtführung

Bei drei Grad fahren die Motorrad-Piloten auf der zweiten Etappe der Rallye Dakar in die Wüste hinein. In den Dünen verfahren sich erneut einige Fahrer an einem heiklen Navigationspunkt. Sam Sunderland reagiert richtig und holt sich die Gesamtführung. Honda-Pilot Joan Barreda fährt nach seinem schwachen Auftritt am Vortag spät los, folgt den Spuren und holt sich den Tagessieg der zweiten Etappe.

00:06:15, vor 20 Minuten