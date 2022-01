Der dreifache Dakar-Sieger aus Spanien fährt im neuen Audi mit Hybridantrieb (+0:12 Minuten).

Dritter wurde der Südafrikaner Brian Baragwanath (Century/+0:36).

Die Dakar führt bis zum 14. Januar über mehr als 8000 Kilometer durch den Sand und die Dünen Saudi-Arabiens.

Titelverteidiger und Rekordsieger ist Stephane Peterhansel, der in diesem Jahr erstmals in einem Elektroauto für Audi an den Start geht.

(SID)

Favorit Audi? In den Dünen haben die Ingolstädter einen Vorteil

