Nachhaltigkeit ist das Stichwort, dem sich auch die legendäre Wüstenrallye nicht weiter verschließen kann. Ab 2030 sollen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren in allen Vierrad-Klassen verboten sein. "Ich denke, dass wir an einem Wendepunkt stehen", sagte Peterhansel dem "SID": "Eine neue Generation von Autos bereitet den Weg."

Peterhansel kennt noch die alten Generationen. Der 56-Jährige gewann seine erste Dakar 1991, auf einer Yamaha YZE750T Super Tenere fuhr er zum Sieg in der Motorradklasse. 2004 feierte er den Premierensieg in der Autoklasse - am Steuer eines Mitsubishi Pajero Evolution. Umweltfreundlichkeit spielte in den Konzepten dieser Fahrzeuge kaum eine Rolle.

Nach insgesamt 14 Dakar-Triumphen ändert sich das für Peterhansel bei der kommenden Dakar. Audi setzt bei seiner Premiere auf einen Elektroantrieb in Kombination mit einem effizienten Energiewandler, will so gegen konventionell angetriebene Wettbewerber bestehen.

Dakar Als saudische Frau bei der Dakar: Akeel leistet Pionierarbeit in der Wüste

Die Herausforderungen sind groß. Rund zwei Wochen muss das Fahrzeug im Sand und Geröll Saudi-Arabiens bestehen. Ladesäulen gibt es in der Wüste keine. "Die Dakar ist für nachhaltige Konzepte das schwierigste Rennen", sagte Peterhansel.

Motor aus der DTM

Das Audi-Konzept ist komplex: Die Ingolstädter setzen auf den TFSI-Motor aus der DTM. Er ist Teil eines Energiewandlers, der die Batterie während der Fahrt auflädt. Der Antriebsstrang ist elektrisch. An der Vorderachse und der Hinterachse sitzt jeweils eine Motor-Generator-Einheit (MGU) aus der Formel E, an der für den Dakar-Einsatz kleinere Modifikationen vorgenommen wurden. Zusätzlich wird Energie beim Bremsen rekuperiert.

Die Umstellung auf das neue Fahrzeug, sagte Peterhansel, sei einfach gewesen. "Es gibt nur einen Gang, man kann sich voll auf das Lenken und die Strecke konzentrieren. Außerdem steht die Power des Antriebs immer gleichermaßen zur Verfügung, egal, ob bei niedrigen oder hohen Geschwindigkeiten", sagte der Franzose: "Das Auto lässt sich so beim Rutschen oder in den Dünen besser kontrollieren."

Im Rennen erprobt ist das Fahrzeug aber noch nicht. Man habe zwar rund 9000 Testkilometer abgespult, erklärte Peterhansel, aber "wir wissen nicht genau, wo wir stehen". Er sei dennoch sehr motiviert: "Es ist eine neue Erfahrung. Das pusht mich sehr."

Der Routinier ist einer von drei prominenten Fahrern, die das Abenteuer Dakar im neuen Audi bestreiten. Wie Peterhansel kämpfen der dreimalige Champion Carlos Sainz (Spanien) sowie der zweimalige DTM-Gewinner Mattias Ekström (Schweden) um eine Top-Platzierung. "Wenn wir in den Top 5 landen, ist das im ersten Jahr ein gutes Ergebnis", sagte Peterhansel. Im nächsten Jahr wolle man dann um den Sieg fahren.

