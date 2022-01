Cross Country Rallye

Rallye Dakar - Truck 7. Etappe: Heftiger Überschlag beendet Rallye Dakar für Maurik van den Heuvel

Maurik van den Heuvel überschlägt sich auf der siebten Etappe und erlebt damit ein Déjà vu: Erst im vergangenen Jahr musste er die Rallye Dakar wegen eines Überschlags beenden. Dimitry Sotnikov müht sich derweil an einem versteckten Wegpunkt, behält aber die Gesamtführung in der Truck-Wertung. Eduard Nikolaev begibt sich sich als Zweiter des Tages in Lauerstellung und setzt Sotnikov unter Druck.

