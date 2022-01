Cross Country Rallye

Rallye Dakar - Prototpyen-Highlights 1. Etappe: Quintero und Zenz gewinnen Tageswertung und bauen Führung aus

Die Prototypen-Kategorie der Side-by-Side-Wertung: South Racing ist die Großmacht in dieser Fahrzeugkategorie. Francisco López Contardo holt sich in der Tageswertung den zweiten Rang und setzt sich damit auch in der Gesamtwertung auf dem ersten Verfolgerplatz fest. Wie am Vortag gewinnt Seth Quintero mit seinem deutschen Beifahrer Dennis Zenz und führte seine Klasse an.

00:03:04, vor 38 Minuten