Cross Country Rallye

Extreme E: Die neue Rennserie mit Elektroautos fährt an speziellen Orten - Format und Regeln erklärt

Mit der neuen Rennserie Extreme E startet 2021 ein spannendes Projekt mit Elektroautos durch. Unter anderem F1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton ist mit seinem Team am Start. Die Serie fährt in der Arktis, im Regenwald, durch die Wüste, im Hochgebirge sowie am Ozean - alle Orte sind von enormen klimatischen Veränderungen getroffen, worauf die Serie aufmerksam machen will. Das Format und die Regeln.

