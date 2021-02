Cross Country Rallye

Extreme E: Lewis Hamilton startet mit seinem Team X44 in der neuen Rennserie mit Elektroautos

Lewis Hamilton wird mit seinem Rennteam X44 an der neuen Rennserie Extreme E teilnehmen und um Siege kämpfen. Die Serie startet 2021 in ihre erste Saison und fährt mit Elektroautos an fünf Orten, die vom Klimawandel schwer getroffen sind - darunter Grönland, Senegal und der brasilianische Regenwald. Damit soll auf die ökologischen Probleme der Erde aufmerksam gemacht werden.

