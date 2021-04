Publiziert 03/04/2021 Am 08:54 GMT | Update 03/04/2021 Am 08:56 GMT

Im Dezember werden in einem Olympic Qualifyer die restlichen drei Tickets vergeben. Gastgeber China komplettiert das Zehner-Feld für das olympische Turnier.

Titelverteidiger in Kanada ist Schweden mit Skip Niklas Edin. Der viermalige Weltmeister und zweimalige Olympia-Medaillengewinner verlor zum Auftakt gegen die Schweiz mit 7:8.

Die WM in Calgary ist die erste Meisterschaft des Weltverbandes WCF nach mehr als einem Jahr Coronapause. Zuschauer sind in der WinSport Arena im Olympic Park von Calgary nicht zugelassen.

Die im März geplante WM der Frauen in Schaffhausen war wegen der Pandemie ausgefallen. Sie wird nun vom 30. April bis 9. Mai ebenfalls in der Bubble in Calgary nachgeholt.

