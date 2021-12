Die Frauen um Skip Daniela Jentsch (Füssen) stehen nach vier Niederlagen aus den ersten sechs Spielen ebenfalls vor dem Aus. Gegen Lettland gab es am Mittwochmorgen zwar ein 8:7, doch selbst im Falle eines weiteren Erfolgs gegen Italien ist die Olympia-Qualifikation nur noch theoretisch möglich.

Jeweils neun Mannschaften kämpfen um die jeweils letzten drei Startplätze für Peking. Das deutsche Mixed Double hatte in der vergangenen Woche ebenfalls in Leeuwarden das Ticket für die Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar) verpasst. Bereits für Pyeongchang 2018 hatte sich kein deutsches Team qualifiziert.

(SID)

