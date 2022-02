Denn Norwegen tritt bei diesen Spielen im Clean-Business-Look an: Keine bunten Hosen, sondern schlichtes Dunkelblau.

Die textilen Hingucker waren über die vergangenen Spiele hinweg schon zur Tradition geworden und begeisterten Fans weltweit. Erstmals zu bewundern waren die bunten Hosen der Norweger 2010 bei den Spielen in Vancouver.

Damals führte sie Thomas Ulsrud ein, um sich auf dem Eis abzuheben. 2014 bei den Spielen in Sotschi und 2018 in Pyeongchang waren die bunten Hosen weiter Teil des norwegischen Olympia-Outfits des Herren-Curlingteams. Der Hype um die Hosen ging sogar so weit, dass eine eigene Facebook-Seite zu den Hosen der norwegischen Curling-Mannschaft erstellt wurde, die mittlerweile fast eine halbe Million Likes hat.

Olympia - Curling Olympia 2022: Curling live in TV und Livestream - Zeitplan und Spielplan 20/01/2022 AM 01:25

2019 folgte der Rücktritt des norwegischen Teams um Ulsrud und damit auch das Ende der bunten Hosen bei Olympia. Das aktuelle Team aus Steffen Walstad, Torger Nergaard, Markus Hoeiberg, Magnus Vaagberg und Magnus Nedregotten hält wohl nichts von der Tradition ihres Vorgängers, aber hofft die Fans mehr mit ihrer sportlichen Leistung als durch Hosen begeistern zu können.

Der 7:4-Sieg über die Schweiz war dafür schon mal ein guter Anfang.

Mutige Muster, fetzige Farben: So sorgten die Norweger bei Olympia für Aufsehen:

