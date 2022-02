Curling

Olympia 2022: Kanadas Curling-Mixed-Team wackelt gegen Tschechien - fällt aber nicht - Highlights

Das kanadische Mixed-Team im Curling ist im Vorrundenduell mit den Tschechen ins Straucheln gekommen, hat sich am Ende aber doch knapp mit 7:5 durchgesetzt und ist auf dem besten Weg in Richtung Halbfinale. Die tschechischen Gegner hingegen müssen nach dieser Niederlage um ihren Verbleib im Olympia-Turnier von Peking zittern. Sie brauchen gegen China am Montag dringend einen Sieg. Die Highlights.

00:01:44, vor 2 Stunden