Kurz vor Weihnachten musste Vicky Wright eine Entscheidung treffen. Für die Schottin stellte sich die Frage, ob sie in der Vorbereitung auf Peking weiter auf der Coronastation arbeiten und das erhöhte Risiko einer Infektion in Kauf nehmen oder lieber aufhören sollte. "Da dachte ich: Du hast COVID zwei Jahre lang nicht bekommen, machen zwei zusätzliche Wochen wirklich einen Unterschied?", sagte die Curlerin. Sie blieb - und wurde verschont.

Einmal pro Woche leistete Wright zuletzt in voller Schutzausrüstung ihren Dienst im Forth Valley Royal Hospital im Örtchen Larbert, ihre letzte Schicht in einer Abteilung mit 32 Betten hatte sie am 6. Januar. "Die Arbeit an vorderster Front im Gesundheitsdienst ist immer eine Herausforderung", sagt die 28-Jährige, "aber sie lohnt sich."

Sie habe in der Klinik "gute und schlechte Tage" gehabt, "wie alle im Team. Du bist müde, dir ist heiß, du hast Durst, aber da muss man durch", sagt Wright, die zwölfeinhalb Stunden am Stück arbeitete. Trotz der Belastungen habe sie nun "eine größere Wertschätzung für das Leben", besonders für ihr eigenes. Sie wisse, "wie viel Glück ich habe".

Obwohl sie sich nach langen 17 Jahren in ihrem Sport auf den letzten Drücker erstmals für die Olympischen Spiele qualifizierte, konnte sie im Krankenhaus nicht alles stehen und liegen lassen. Zu wichtig ist ihr diese Aufgabe: "Ich liebe es, mich um Menschen zu kümmern. Und es gibt mir wirklich Bodenhaftung."

Olympiateilnahme am iPhone verfolgt

Beinahe wäre Wright die Entscheidung abgenommen worden, es stand Spitz auf Knopf. Nach dem achten Platz bei der WM in Calgary/Kanada war für das Direktticket nach China der Sieg beim Qualifikationsturnier im niederländischen Leeuwarden nötig. Nachdem die Schottinnen ihre Spiele beendet hatten, musste Japan dafür noch gegen die Türkei verlieren.

"Wir saßen im Hotel um ein iPhone herum", erzählte Wright. Skip Eve Muirhead, Olympiadritte von Sotschi 2014, habe gesagt, "das kann ich mir nicht anschauen. Sie ist hoch aufs Zimmer gegangen." Es klappte, die Türkinnen brachten den entscheidenden Stein ans Ziel.

