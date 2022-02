Curling

Olympia 2022: Großbritannien gewinnt Gold im Curling der Frauen - Public Viewing in Stranraer

Großbritannien gewinnt die Goldmedaille im Curling der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. In der Heimat in Stranraer fiebern sie besonders mit. Beim Public Viewing fühlen Jung und Alt mit ihren Landsleuten. Großbritannien gewinnt überraschend deutlich mit 10:3 gegen Japan. In Stranraer stimmen sie in "We are the Champions" ein.

00:01:45, vor einer Stunde