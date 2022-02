Curling

Olympia 2022: Großbritanniens Mixed-Curling-Duo zittert sich gegen Australien in der Verlängerung zum Sieg - Highlights

Das britische Mixed-Curling-Duo Jen Dodds und Bruce Mouat hat mit viel Mühe den dritten Sieg beim Olympischen Turnier eingefahren. Obwohl die beiden Mitfavoriten gegen das australische Duo Tahli Gill und Dean Hewitt zwischenzeitlich mit 6:1 in Front lag, musste die Entscheidung in der Verlängerung fallen, in der Gill die Nerven versagten. Die Highlights des spannenden Duells gibt es hier im Video.

00:02:17, vor einer Stunde