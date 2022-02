Stella Heiss wirft einen Blick zurück und spricht über die Anfänge ihrer Karriere: "Ich wollte immer Eishockeyspielerin werden und zu Olympia. Mein Papa hat mir das aber nicht erlauben wollen. Mit elf, zwölf, 13, war ich einfach zwei Köpfe kleiner als alle anderen. Das wäre für mich eher gefährlich gewesen. Ich war auch zu ehrgeizig dafür. Dann habe ich mir tatsächlich gedacht: Jetzt mache ich so einen scheiß Sport, vielleicht erlauben sie mir ja dann doch noch Eishockey", so die 29-Jährige.

Die Weltmeisterin von 2010 ergänzte: "Auf dem Curling-Eis hat es mich voll hingehauen. Das war rutschig, ich habe es nicht gekonnt, woraufhin mich der Ehrgeiz gepackt hat. Da habe ich gemerkt, dass Curling nicht so einfach ist, wie es aussieht. Ab da war ich Feuer und Flamme", erklärt Heiss.

Über die deutsche Mannschaft sagt die gebürtige Kölnerin: "Wir haben selten ein so gutes deutsches Team gehabt wie jetzt. Die spielen schon immer oben mit. Aber bei einer WM, wo es darauf ankommt, die Punkte für Olympia zu sammeln, da hat es bisher nicht gereicht. Das ist total traurig."

Curling sei schließlich "nur zu den Olympischen Spielen in den Medien präsent. Wenn das Damen-Team so zusammenbleibt und so trainiert, dann gebe aber ich das sichere Go, dass die das zu Olympia schaffen. Bei den Herren kommen jetzt viele Junge nach, also wir haben den Nachwuchs."

Grundsätzlich fehle es in Deutschland an Curlinghallen. "Ich kann halt nicht in eine Eishockeyhalle gehe und Curling spielen. Wir brauchen mehr Curlinghallen. In Deutschland spielen ungefähr 800 Leute Curling. In Kanada sind es eine Million", erläutert Heiss.

