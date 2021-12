Curling

Was ist Curling? Die wichtigsten Regeln und Infos zur Sportart bei Olympia in Peking 2022 im Erklärvideo

Was ist Curling? Die wichtigsten Regeln und Infos zur Sportart bei Olympia in Peking 2022 im Erklärvideo - diese Faktoren sind beim Curling entscheidend. Bei den Winterspielen in China werden insgesamt drei Goldmedaillen vergeben, bei den Frauen, den Männern und im Mixed. Worauf es im Curling ankommt und wie man den Stein perfekt ins Haus setzt, zeigen wir Euch hier.

