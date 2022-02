Curling

Olympia 2022: Schweden ringt Australien im Mixed-Double nieder - die Highlights der Partie

Schweden hat bei den Olympischen Spielen in Peking den dritten Sieg im fünften Spiel im Mixed-Doubles-Wettbewerb eingefahren. Almida de Val und Oskar Eriksson setzten sich in einer umkämpften Partie gegen das australische Duo Tahli Gill und Dean Hewitt 7:6 durch und schoben sich in der Tabelle damit auf Platz vier. Australien bleibt dagegen weiter sieglos. Die Highlights im Video.

00:01:22, vor 2 Stunden