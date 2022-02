Curling

Olympia 2022 Peking: Schweizer Curling-Damen bezwingen Großbritannien - Spannung pur in der Verlängerung

Die Schweizer Curling-Damen sind mit einem Sieg in das olympische Turnier gestartet. Alina Paetz und Silvana Tirinzoni setzten sich in einer spannenden Partien, die erst in der Verlängerung entschieden wurde, gegen Eve Muirhead und Vicky Wright 6:5 durch. Die Highlights der Partie im Video.

00:01:36, vor 7 Stunden