Bei jedem Turnier treten acht ausgewählte Stars der PDC gegen acht lokale Spieler an. Zuvor war nur ihr Start beim US Darts Masters in New York bekannt gewesen.

"Am US Darts Masters teilnehmen zu dürfen, war schon unglaublich genug, aber nun auf der ganzen Welt dabei zu sein, davon hätte ich nur träumen können", sagte Sherrock.

Die alleinerziehende Friseurin aus Milton Keynes hatte in London unlängst als erste Frau bei einer WM einen Mann geschlagen und sogar die dritte Runde erreicht. Dort unterlag sie ihrem Landsmann Chris Dobey.

