Der erst 16-jährige Fabian Schmutzler bekommt es mit Ryan Meikle zu tun, bei einem Sieg wartet Ex-Weltmeister Peter Wright (beide England). Der Weltranglisten-25. Gabriel Clemens (38) greift erst in der zweiten Runde ein, Gegner ist entweder Lewy Williams aus Wales oder der Japaner Toyokazu Shibata.

Titelverteidiger Gerwyn Price (Wales) trifft auf Ritchie Edhouse (England) oder Lihao Wen aus China, Rückkehrer Raymond van Barneveld (Niederlande) auf Lourence Ilagan von den Philippinen.

Ad

Der ehemals beste deutsche Dartsprofi Max Hopp (25) vergab dagegen am Montag seine letzte Chance auf die Teilnahme. Beim Qualifikationsturnier im englischen Barnsley verlor der "Maximiser" bereits in der ersten Runde gegen Gordon Mathers (4:6). Bei der vergangenen Weltmeisterschaft im Alexandra Palace hatte der Idsteiner den Australier noch in der ersten Runde besiegt.

Darts Überraschung im Darts: Deutscher Teenager löst WM-Ticket 07/11/2021 AM 23:05

Der achtmalige WM-Teilnehmer Hopp wird nach einem erfolglosen Jahr damit zum zweiten Mal seit seinem Debüt 2013 beim Saisonhöhepunkt fehlen. Zuletzt hatte er 2018 die Qualifikation verpasst.

Das könnte Dich auch interessieren: Final-Krimi: Ex-Weltmeister Wright gewinnt WM-Generalprobe

(SID)

Darts Clayton gewinnt World Series of Darts 31/10/2021 AM 21:46