Clemens gewann seine Einzelpartie gegen Jun Matsuda mit 4:2, doch Hopp verlor sein Spiel deutlich mit 0:4 gegen Yoshihisa Baba und zwang das deutsche Team in das entscheidende Doppel. Dieses gewannen Clemens/Hopp dann mit 4:2.

In der ersten Runde hatten die an acht gesetzten Deutschen Kanada nach hartem Kampf mit 5:3 geschlagen. Beim World Cup treten Duos aus 32 Nationen gegeneinander an. In der ersten Runde wurden lediglich Doppel gespielt. Seit dem Achtelfinale werden zunächst zwei Einzel ausgetragen. Titelverteidiger bei der Team-WM ist Wales.

