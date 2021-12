"Ich werde in Zukunft mit Gerhard Berger (DTM-Boss, Anm. d. Red.) und der ITR GmbH in der DTM zusammenarbeiten und freue mich, meinem Sport in anderer Position etwas zurückgeben zu können", verkünderte Tomczyk.

Seinen einzigen DTM-Titel holte er vor zehn Jahren mit Audi.

Ad

Danach erfolgte der Wechsel zu BMW.

DTM David Schumacher fährt AMG-Young-Driver-Test: Winkt 2022 DTM-Cockpit? 08/11/2021 AM 09:00

Der Sohn des ehemaligen ADAC-Sportpräsidenten Hermann Tomczyk feierte in der DTM bei 179 Starts sieben Siege und holte 29 Podiumsplätze.

Das könnte Dich auch interessieren: David Schumacher testet DTM-Wagen: "Bin sehr zufrieden"

(SID)

Verstappen äußert sich nach WM-Triumph: "Alles, was nun kommt, ist ein Bonus"

DTM Unverhofft zum Titel: Späte Genugtuung für DTM-Champion Götz 11/10/2021 AM 10:20