"Wir werden es auf jeden Fall genießen, ich bin super happy", jubelte van der Linde am "Sat.1"-Mikrofon.

Erst in der Schlussrunde rutschte Lawson vom dritten auf den vierten Platz ab, dadurch verlor er die Führung in der Gesamtwertung.

Zweiter wurde der künftige Formel-1-Fahrer Alex Albon (Thailand), auf Rang drei folgte der frühere DTM-Champion Mike Rockenfeller aus Neuwied.

DTM Zoff in der DTM: "Weiß nicht, was er raucht!" 23/08/2021 AM 08:50

Am Sonntag steigt das 14. Saisonrennen in Hockenheim, ehe am folgenden Wochenende auf dem Norisring in Nürnberg das Saisonfinale stattfindet.

Das könnte Dich auch interessieren: "Hätten uns den Arm abgebissen": WM-Titelkampf spitzt sich zu

(SID)

Kuriose Szene: Flörsch telefoniert nach Crash im Auto mit dem Handy

DTM DTM auf dem Nürburgring: Licht und Schatten für van der Linde 22/08/2021 AM 13:26