Der bisherige DTM-Spitzenreiter Kelvin van der Linde (Audi) kam nur auf den zwölften Platz und musste die Führung im Gesamtklassement an Lawson (156 Punkte) abgeben, der für das Team Red Bull AF Corse einen Ferrari pilotiert. Wittmann, DTM-Champion von 2014 und 2016, rangiert punktgleich (beide 148) hinter van der Linde auf Rang drei. Dahinter folgt Mercedes-Pilot Maximilian Götz (147), der am Samstag Vierter wurde.

Wittmann hatte im letzten Renndrittel bei einem Überholmanöver gegen Lawson eine Fünf-Sekunden-Strafe aufgebrummt bekommen, anschließend aber dank freier Fahrt diesen Nachteil noch wettmachen können. "Was für ein Rennen, komplett verrückt", sagte Wittmann bei Sat.1.

Am Sonntag steht an selber Stelle der zwölfte DTM-Lauf auf dem Programm. Dann will auch Sophia Flörsch erneut angreifen: Die Audi-Pilotin fuhr am Samstag im verrückten Rennen mit vielen Ausfällen als Neunte erstmals in die Punkte.

DTM Zoff in der DTM: "Weiß nicht, was er raucht!" 23/08/2021 AM 08:50

In der DTM kommen in diesem Jahr keine teuren Prototypen mehr zum Einsatz, sondern seriennähere GT3-Autos. Auch betreiben die Hersteller die DTM nicht mehr werksseitig, stattdessen werden die Autos nun von Kundenteams eingesetzt.

Das könnte Dich auch interessieren: Nach erneutem Aufenthalt auf Intensivstation: Pele gibt Entwarnung

(SID)

Kuriose Szene: Flörsch telefoniert nach Crash im Auto mit dem Handy

DTM DTM auf dem Nürburgring: Licht und Schatten für van der Linde 22/08/2021 AM 13:26