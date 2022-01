"Aus der DTM kennen wir seine Stärken als Gegner. In der Formel E haben wir ihn in der vergangenen Saison noch besser kennen- und schätzen gelernt", sagte ABT-Teamchef Thomas Biermaier. Man gehe "mit einem echten Dream-Team in den Titelkampf".

Rast, DTM-Champion von 2017, 2019 und 2020, war im Vorjahr für Audi in der Formel E gestartet.

Die Ingolstädter treten allerdings ab der neuen Saison in der Elektro-Rennserie nicht mehr an.

"Ich hatte nie die Lust an der DTM verloren. Audi wollte, dass ich mich in der vergangenen Saison ganz auf die Formel E konzentriere", so Rast: "Ich war bei einigen DTM-Rennen vor Ort. Das, was ich gesehen habe, hat mir gut gefallen."

