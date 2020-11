"Das reflektiert die Meisterschaft in diesem Jahr", sagte Rast bei "Sat.1", der durch die Qualifying-Punkte seinen Vorsprung in der Gesamtwertung noch einmal ausbaute: "Für mich ist die Situation jetzt komfortabel. Ich liege 20 Punkte vor Nico, damit reicht es theoretisch, wenn ich am Samstag und am Sonntag jeweils Zweiter werde. Ich will beide Rennen gewinnen, aber ich muss es nicht."