Nach seinem Sieg am Samstag musste der Mindener seinen Audi im zweiten Rennen mit einem Reifenschaden bereits in der vierten Runde abstellen. Dass sein Teamkollege Ricardo Feller (Schweiz) am Sonntag in einem turbulenten Rennen mit insgesamt zehn Ausfällen zum Sieg fuhr, war für Rast nur ein schwacher Trost.

Noch düsterer dürfte die Stimmungslage bei David Schumacher sein. Der DTM-Rookie, Sohn des früheren Formel-1-Fahrers Ralf Schumacher, belegte am Samstag Platz 21 und schied am Sonntag aus - der 20-Jährige ist damit auch nach sechs Saisonrennen ohne Punkt.

Deutlich erfolgreicher ist der Südafrikaner Sheldon van der Linde (BMW) unterwegs. Der 23-Jährige, der jüngst auf dem Lausitzring zwei Siege gefeiert hatte, sammelte mit den Plätzen acht und fünf fleißig Punkte und verteidigte seine Führung in der Gesamtwertung erfolgreich. Er hat zwölf Zähler Vorsprung auf den zweitplatzierten Mirko Bortolotti (Italien/Lamborghini) und 18 auf Nico Müller (Schweiz/Audi).

Insgesamt stehen acht Rennwochenenden mit 16 Läufen an, das nächste bereits in zwei Wochen auf dem Norisring (2./3. Juli/ProSieben). Das Saisonfinale steigt am 8./9. Oktober auf dem Hockenheimring.

