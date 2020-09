Das neue Format heißt GT Pro. Wie die Serie genau aussehen soll, will Berger in den kommenden Wochen kommunizieren. "Ich wollte nicht den dritten Schritt vor dem ersten machen", sagte er: "Wir haben den ersten, den wesentlichen Schritt geschafft. Wir haben aber auch von vielen Teams und Herstellern Anfragen. Die Gespräche laufen ab Montag." Er hoffe, fügte Berger an, bis zum Finale der aktuellen Saison am 8. November genauere Informationen veröffentlichen zu können.