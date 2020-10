Sollte sich diese Idee durchsetzen und die Spielzeit tatsächlich wie vorgesehen am 18. Dezember beginnen, würde sie am 7. Mai 2021 enden. "Wenn wir in eine Saison gehen, wollen wir alle so lange wie möglich im Spielbetrieb halten", meinte Tripcke. Die DEL hat ihren Start bereits zweimal verschoben.