bis 22. Februar) für 95 Nachholspiele nutzen. Die Hauptrunde soll wie geplant am 29. April enden. Das gab die NHL am Mittwoch bekannt.

Die NHL hatte am 22. Dezember entscheiden, dass wegen der Vielzahl von Spielabsagen nach Coronafällen wie schon in Pyeongchang 2018 keine NHL-Profis bei den Spielen in China auflaufen werden.

Ad

Eishockey DEL: Mannheim stolpert in Straubing VOR EINER STUNDE

"Wir sind unseren Fans zutiefst dankbar für ihre Unterstützung und ihr Verständnis in einer herausfordernden Zeit", sagte der stellvertretende NHL-Boss Bill Daly. Den Klubs, der Spielergewerkschaft und den Profis dankte er für ihre "Zusammenarbeit bei einer Neuplanung von beispielloser logistischer Komplexität".

Eishockey DEL: Bremerhaven in Quarantäne - zwei Spielabsagen VOR 8 STUNDEN