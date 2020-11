Wie der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Montag mitteilte, wechselt der 25-Jährige von den Krefeld Pinguinen in die NRW-Landeshauptstadt und erhält einen Vertrag bis Saisonende. Alanov spielte bereits im Nachwuchs sowie in der Saison 2015/16 für die Düsseldorfer.