Anerkennung in Coronakrise: DEG lädt mehrere Berufsgruppen ein

Wie der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag mitteilte, laden die Rheinländer "Ärztinnen und Ärzte, Gesundheits- und Krankenpfleger/innen sowie Mitarbeiter in medizinischen Berufen und weitere in diesem Zusammenhang relevanten Personenkreise" zum ersten Heimspiel der kommenden Saison ein.

"Die Düsseldorfer EG möchte sich bei allen Mitwirkenden für ihren großen und wichtigen Einsatz für die Gesellschaft ausdrücklich bedanken", schrieb die DEG: "Diese Geste soll lediglich eine kleine Anerkennung für große Leistungen dieser Berufsgruppen sein."