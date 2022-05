Auch die Spieler beider Mannschaften mussten die Katakomben verlassen. Vor der Arena in Helsinki roch es verbrannt, die Feuerwehr rückte an. Das erste Bully der Vorrundenbegegnung war für 15.20 Uhr angesetzt.

Der Weltverband IIHF bestätigte den Brand, "alle seien in Sicherheit", es gebe "keine Verletzte". Die deutschen Spieler warteten derweil in voller Ausrüstung und teilweise in Schlittschuhen vor der Halle auf weitere Informationen. Der übertragende Sender Sport1 rechnete mit dem Spielbeginn um 16.15 Uhr. Die IIHF schrieb, sie "bewerte" die Situation und informiere "sobald wie möglich".

