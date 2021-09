Der Stürmer vom Klub HK Krementschuk hatte den schwarzen US-Amerikaner Jalen Smereck von HC Donbass auf dem Eis beleidigt.

Im zweiten Drittel des Spiels zwischen den beiden Mannschaften hatte Denyskin zunächst etwas in Richtung seines Gegenspielers gerufen. Danach tat er so, als würde er eine Banane schälen und dann essen. Die Schiedsrichter schickten den 23-Jährigen vom Eis.

"Jegliche Diskriminierung aufgrund von Rasse, Nationalität, Hautfarbe, Religion oder anderen Gründen ist inakzeptabel", teilte die Disziplinarkommission der Liga (UHL) mit. Luc Tardif, neuer Präsident des Weltverbandes, sagte: "Die IIHF verurteilt das Verhalten von Andrei Denyskin aufs Schärfste. Für eine so offen rassistische und unsportliche Geste ist in unserem Sport und in der Gesellschaft kein Platz."

Denyskin entschuldigte sich nach dem Vorfall bei Instagram, er "respektiere alle Menschen unabhängig von Rasse und Nationalität". Durch die Disqualifikation wurde er automatisch für drei Spiele gesperrt, die Beleidigung brachte ihm zehn weitere ein.

