Der Vizemeister siegte am Samstag vor allem dank eines furiosen zweiten Drittels gegen Slovan Bratislava mit 5:1 (0:0, 4:1, 1:0). Fünf Tage vor dem Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) war es für das Team von Coach Don Jackson der vierte Sieg im vierten Spiel in der Gruppe C.

Ben Street (24.), Frederik Tiffels (28.), Chris DeSousa (33.), Patrick Hager (36.) und Andreas Eder (41.) erzielten die Tore für den EHC. Marcel Hascak (26.) gelang der zwischenzeitliche Ausgleich. Am Donnerstag (19.30 Uhr/MagentaSport) eröffnen die Münchner die DEL-Saison mit einem Auswärtsspiel bei den Kölner Haien.

Der deutsche Meister Eisbären Berlin feierte parallel ebenfalls einen Sieg und hält die Chancen auf den Einzug in die Runde der letzten 16 offen. Die Hauptstädter feierten beim 5:2 (3:2, 1:0, 1:0) gegen Grenoble Metropole Hockey 38 den zweiten Dreier in der vierten Partie. Der Rückstand auf die beiden Topteams der Gruppe G, Frölunda HC und Mountfield HK, beträgt drei Punkte bei noch zwei ausstehenden Spielen.

