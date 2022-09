Der Tabellenvierte der vergangenen Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) unterlag am Sonntag in seinem zweiten Vorrundenspiel beim schwedischen Meister Färjestad BK mit 1:6 (1:2, 0:2, 0:2).

Am Freitag hatten die Niederbayern ihr erstes CHL-Spiel mit 4:0 beim zwölfmaligen polnischen Titelträger Comarch Krakau gewonnen. Travis St. Denis brachte die Gäste früh in Führung (6.), doch danach drehte der Favorit das Spiel.

Ad

Eishockey Champions League: Debakel für Berlin VOR EINEM TAG

Für Straubing ist es eine Premiere mit Verspätung: Schon 2020 hatten sich die Tigers für die Champions League qualifiziert, wegen der Corona-Pandemie wurde die Spielzeit aber abgesagt. Dritter Gegner in der Gruppe F ist der österreichische Vertreter Villacher SV.

Eishockey DEL: Bergmann auf Leihbasis von Mannheim nach Iserlohn UPDATE GESTERN UM 21:09 UHR