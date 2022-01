Das Team aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) befindet sich wegen einiger Omikron-Fälle weiterhin in Quarantäne und kann die Reise nach Finnland nicht antreten.

Am vergangenen Dienstag war bereits das Hinspiel in München kurzfristig abgesetzt worden. Über das weitere Vorgehen wird die CHL in den kommenden Tagen entscheiden.

