Für das Duell mit Tappara Tampere kann auch der nun vorgesehene Termin am 25. Januar nicht gehalten werden, Grund ist dieses Mal eine Corona-Quarantäne des gesamten finnischen Teams. Die CHL prüft nun mit beiden Klubs, wie das Spiel neu angesetzt werden kann.

Anfang Januar hatte der damals noch als Hin- und Rückspiel geplante Vergleich nicht stattfinden können, weil die Münchner in Quarantäne mussten. Die CHL entschied daraufhin mit den Beteiligten, das Halbfinale in nur einem Spiel in Tampere auszutragen. Nun wird eine erneute Verschiebung nötig.

Ad

Eishockey "Restrisiko bleibt": Coronafälle machen Söderholm vor Olympia Sorgen VOR 3 STUNDEN

Eishockey DEL: Acht Straubinger Profis in Quarantäne VOR 3 STUNDEN