Das für den 5. Januar angesetzte Duell in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) findet nun am 15. März (19.30 Uhr) statt. Das gaben beide Klubs am Montag bekannt.

Die Münchner treffen am 4. Januar (20.30 Uhr) zu Hause im Hinspiel der Vorschlussrunde auf Tappara Tampere aus Finnland. Das Rückspiel ist für den 11. Januar angesetzt. Im zweiten Halbfinale kommt es zum schwedischen Aufeinandertreffen zwischen Rekordsieger Frölunda HC und Rögle BK.

