CHL-Saisonstart verlegt - keine Gruppenphase, nur K.o.-Spiele

CHL wird verschoben und ohne Gruppenphasen ausgetragen

Die Eishockey-Champions-League (CHL) hat angesichts der Coronakrise den Beginn der neuen Saison um einen Monat nach hinten verschoben und zugleich das Format des Wettbewerbs geändert. Statt am 3. September soll die Spielzeit in der europäischen Königsklasse nun am 6. Oktober beginnen. Zudem wird es keine Gruppenphase, sondern ausschließlich K.o.-Partien mit Heim- und Auswärtsspielen geben. Aus...

Aus Deutschland gehören Red Bull München, die Adler Mannheim, die Straubing Ice Tigers sowie die Eisbären Berlin zu den 32 CHL-Teilnehmern. Die Paarungen für die erste K.o.-Runde stehen noch nicht fest. Das Finale soll am 9. Februar 2021 ausgetragen werden.

"Die Eishockey-Champions-League ist ein paneuropäischer Wettbewerb, an dem 13 Länder beteiligt sind. Das bedeutet, dass wir von den Entscheidungen und Regelungen von 13 verschiedenen Regierungen abhängig sind", erklärte CHL-Präsident Peter Zahner. "Unsere teilnehmenden Mannschaften müssen reisen können. Unser Ziel ist es, dass die Spiele nur mit Zuschauern in den Arenen ausgetragen werden."

