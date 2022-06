Der 27-Jährige und seine Colorado Avalanche gewannen Spiel vier der Finalserie beim Titelverteidiger Tampa Bay Lightning mit 3:2 nach Verlängerung und haben nun drei Matchbälle. In der Best-Of-Seven-Serie führt das Sturm-Team mit 3:1, ein Sieg fehlt noch zum Titel.

Sturm hatte großen Anteil am Erfolg Colorados. Ein abgefälschter Schuss des Augsburgers sorgte im Schlussdrittel für den 2:2-Ausgleich und brachte die Avalanche erst in die Verlängerung. Zunächst war Sturm das Tor sogar zuerkannt worden, ehe es Andrew Cogliano gutgeschrieben wurde.

Den entscheidenden Treffer erzielte Nazem Kadri in der 13. Minute der Overtime. "Das war ein riesiger Sieg", jubelte Kadri: "Es ist ein großartiges Gefühl. Ich habe mein ganzes Leben darauf gewartet."

Sturm stand insgesamt etwas über acht Minuten auf dem Eis. Durch den neuerlichen Sieg könnte er schon in der Nacht zu Samstag (02.00 Uhr MESZ) als fünfter Deutscher die begehrteste Eishockey-Trophäe der Welt gewinnen. Die Partie steigt dann vor heimischen Fans in der Ball Arena in Denver.

Die Avalanche, die sich in den Play-offs gegen die Nashville Predators (4:0), die St. Louis Blues (4:2) und die Edmonton Oilers mit Leon Draisaitl (4:0) durchgesetzt hatten, bestreiten zum dritten Mal ein NHL-Finale. 1996 und 2001 holten sie jeweils den Titel.

Sturm, der vor drei Monaten von Minnesota Wild nach Denver transferiert wurde, greift unterdessen als achter Deutscher nach dem Stanley Cup. 26 Jahre nach Uwe Krupp, der den Titel 1996 mit Colorado gewann, könnte er in dessen Fußstapfen treten. Nach Krupp waren 2011 Dennis Seidenberg mit den Boston Bruins, Tom Kühnhackl 2016 und 2017 jeweils mit den Pittsburgh Penguins und Philipp Grubauer 2018 mit den Washington Capitals erfolgreich.

