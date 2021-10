Dezember verschoben worden. Nach Auskunft der Roosters sei derzeit nicht absehbar, wann man "in ausreichender Mannschaftsstärke in den Trainings- und Spielbetrieb zurückkehren" könne.

Die komplette Iserlohner Mannschaft hatte sich am Sonntag in behördlich angeordnete Corona-Quarantäne beziehungsweise häusliche Isolation begeben. Bereits am Samstag waren zwei PCR-Tests positiv ausgefallen, zahlreiche Spieler hätten bereits Symptome einer Corona-Erkrankung aufgewiesen, hieß es seitens des Klubs.

Nun waren im Rahmen von PCR-Testungen weitere Fälle aufgetreten. "Wir beobachten die Situation weiterhin sehr genau, niemand weiß, wie sie sich weiterentwickelt", sagte Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Sauerländer: "Die letzten Tage und Wochen haben gezeigt, dass die Corona-Pandemie noch lange nicht vorbei ist."

