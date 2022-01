Die Partie des achtmaligen Meisters am Freitagabend bei den Nürnberg Ice Tigers wurde kurzfristig abgesagt, weil die Franken wegen eines Corona-Ausbruchs keine spielfähige Mannschaft stellen können.

Auch bei den Mannheimern hatte es Anfang der Woche insgesamt 14 positive Coronatests in der Mannschaft und im Trainer- und Betreuerstab gegeben. Davon ist nach SID-Informationen mindestens ein Olympia-Teilnehmer betroffen. Am Donnerstag hatte das Mannheimer Gesundheitsamt die Komplett-Quarantäne für das Team wieder aufgehoben, Teile der Mannschaft nahmen das Training wieder auf. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) trifft sich am Montag in Mannheim und fliegt am Mittwoch nach Peking.

