Wie die Deutsche Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag bekannt gab, fallen die Spiele der Schwarzwälder am Freitag bei den Krefeld Pinguinen und am Sonntag gegen die Düsseldorfer EG aus. Nachholtermine für die beiden Partien stehen noch nicht fest.

