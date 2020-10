Als Grund gab der DEL-Rekordmeister einen positiven Coronavirus-Befund "im Umfeld des Profi-Kaders" an. Die gesamte Mannschaft sowie die Trainer und Betreuer wurden vorsorglich in häusliche Quarantäne geschickt. Das weitere Vorgehen erfolge in Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt, teilten die Eisbären am Freitag mit.