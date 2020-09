"Der Sport wird insbesondere in Bayern und NRW schlechter gestellt als andere Veranstaltungen, die vieler Orts schon mit Zuschauern auf Basis von Hygienekonzepten arbeiten können", sagte Tripcke dem SID. Nach aktuellem Stand sind an allen DEL-Standorten weniger als 1000 Zuschauer in den Hallen zugelassen.