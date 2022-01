Das gab der dänische Eishockey-Verband bekannt.

Demnach sind vier Spieler des Männer- und vier Spielerinnen des Frauen-Teams betroffen. Man hoffe dennoch, möglichst viele der Infizierten mit zu den Winterspielen nach Peking (ab 4. Februar) nehmen zu können, hieß es. Die Frauen sollen am Donnerstag, die Männer am kommenden Montag in die chinesische Hauptstadt aufbrechen.

