Die Wanderers gewannen die Premiere mit 10:9. Es sollte ihr einziger Sieg in der neuen Liga bleiben. Denn am 2. Januar 1918 brannte die 10.000 Besucher fassende Arena ab. Die Montreal Canadiens, die ebenfalls in der damals einzigen NHL-Halle mit einer Kunsteisfläche spielten, zogen in die Arena Jubilee um - und krönten sich in den folgenden Jahrzehnten zum Rekordmeister der besten Eishockey-Liga der Welt.